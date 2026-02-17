Scholz besser als Merz, Lindner über Klingbeil: Bundesregierung stinkt im Ampel-Vergleich ab

Berlin - Bittere Zwischenbilanz für die neue Bundesregierung: Knapp ein Jahr nach der letzten Bundestagswahl trauern viele Deutsche Ex-Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) und seinen Ampel-Ministern hinterher.

Deutlich beliebter als ihre Nachfolger: Ex-Kanzler Olaf Scholz (67, SPD, r.) und der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck (56, Grüne). (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Auf die Frage, wer im Vergleich denn den besseren Job gemacht hat, sehen die Teilnehmer einer neuen INSA-Umfrage im Auftrag von "Bild" nur in zwei Fällen einen Minister der schwarz-roten Koalition vorn.

Im Direktvergleich können demnach nur Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) besser abschneiden als ihre Amtsvorgängerinnen Annalena Baerbock (45, Grüne) und Nancy Faeser (55, SPD).

Aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage geht zudem hervor, dass selbst die Arbeit von Ex-Kanzler Scholz besser eingeschätzt wird als die bisherige Leistung von Kanzler Friedrich Merz (70, CDU). 35 Prozent der Befragten finden hier Scholz besser, nur 22 Prozent sehen Merz vorn.