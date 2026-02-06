Arbeiten die Deutschen zu wenig? Das sagen die Menschen laut Umfrage

Seitens der Union wurden in jüngster Zeit Stimmen laut, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet werde. Wie stehen die Menschen zu diesem Vorwurf?

Von Marc Thomé

Mainz - Aus Kreisen von CDU und CSU - darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) - hört man in jüngster Zeit immer wieder Stimmen, die anprangern, in Deutschland würde allgemein zu wenig gearbeitet. Wie denken die Menschen hierzulande darüber?

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) kritisierte die Arbeitsmoral in Deutschland. Zu Recht? © Kay Nierfeld/dpa Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer teilen diese Meinung nur 20 Prozent der befragten Wahlberechtigten. 75 Prozent - darunter mit 52 Prozent auch die Mehrheit der Anhänger der Union - halten diesen Vorwurf für nicht gerechtfertigt (Der Rest zu 100 Prozent antwortete hier und im Folgenden jeweils mit "weiß nicht"). Allerdings sehen es auch 48 Prozent der Menschen in Deutschland als wichtig an, dass zur Ankurbelung der Wirtschaft insgesamt mehr gearbeitet wird, 49 Prozent halten dies für weniger oder gar nicht wichtig. Hierbei ist die Einstellung stark vom Alter der Befragten abhängig. Politik Deutschland Arbeitszeit-Revolution? Acht-Stunden-Tage könnten bald Geschichte sein So betrachten 61 Prozent der Menschen über 60 Jahre die Mehrarbeit als wichtigen Beitrag zur Konjunktur. Bei den 35- bis 59-Jährigen sind es mit 38 Prozent und bei den 18- bis 34-Jährigen mit 36 Prozent wesentlich weniger.

75 Prozent der befragten Wahlberechtigten halten den Vorwurf, die Menschen in Deutschland arbeiteten zu wenig, für ungerechtfertigt. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Allerdings ist auch etwa die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass zur Ankurbelung der Wirtschaft mehr gearbeitet werden sollte. Allerdings wird diese Ansicht nur mehrheitlich von Menschen ab 60 Jahren vertreten. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Deutsche sehen Zustand der Sozialversicherungen sehr kritisch

Kritisch sehen die Befragten den Zustand der Sozialversicherungen. Nur 9 Prozent sind der Meinung, dass dieser im Großen und Ganzen in Ordnung ist. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen Ein weiteres Thema im Politbarometer ist der Zustand der Sozialversicherungen - also Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung - in Deutschland. Hier zeigen sich die Menschen sehr kritisch. Nur für 9 Prozent ist mit dem System weitgehend alles in Ordnung. 57 Prozent sehen hier größere Probleme und für 31 Prozent stehen die Sozialversicherungen sogar kurz vor dem Kollaps. Nicht besonders groß ist in diesem Zusammenhang das Vertrauen in die Bundesregierung, die bestehenden Missstände zu beheben. Nur 25 Prozent der Befragten sind der Meinung, Schwarz-Rot könnte einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme bei den Sozialversicherungen leisten. Politik Deutschland SPD klettert in Januar-Umfrage auf besten Wert seit Langem Dagegen hegt eine große Mehrheit von 73 Prozent Zweifel daran, dass die aktuelle Bundesregierung hierbei brauchbare Ansätze liefern könnte - darunter auch 47 Prozent der Unions- und 59 Prozent der SPD-Anhänger.

Nur 25 Prozent der Wahlberechtigten glauben, dass die aktuelle Bundesregierung bei der Lösung der Probleme bei den Sozialversicherungen einen wichtigen Beitrag leisten kann. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Weiterhin keine Mehrheit für Schwarz-Rot