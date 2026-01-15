SPD klettert in Januar-Umfrage auf besten Wert seit Langem

Berlin - In der ersten "YouGov"-Wahlumfrage im neuen Jahr konnte die SPD als einzige Partei zulegen.

Grund zur Freude: In der ersten "YouGov"-Wahlumfrage im neuen Jahr legte die SPD um zwei Prozentpunkte zu. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Während die übrigen Parteien einbüßen mussten oder unverändert blieben, verbesserte sich die SPD gegenüber der letzten Erhebung im Dezember um zwei Prozentpunkte.

Die Sozialdemokraten stehen damit bei 16 Prozent. Es ist ihr bester Wert seit der Bundestagswahl, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov mitteilte.

AfD und CDU/CSU teilen sich in der Sonntagsfrage mit jeweils 25 Prozent weiterhin den ersten Platz. Beide verloren jedoch einen Prozentpunkt.

Auch das BSW verlor einen Prozentpunkt und liegt nun bei drei Prozent - der schlechteste Umfragewert bisher. Bei Grünen (12 Prozent), Linken (10 Prozent) und FDP (4 Prozent) gab es keine Veränderung im Vergleich zum Dezember.