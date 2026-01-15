SPD klettert in Januar-Umfrage auf besten Wert seit Langem
Berlin - In der ersten "YouGov"-Wahlumfrage im neuen Jahr konnte die SPD als einzige Partei zulegen.
Während die übrigen Parteien einbüßen mussten oder unverändert blieben, verbesserte sich die SPD gegenüber der letzten Erhebung im Dezember um zwei Prozentpunkte.
Die Sozialdemokraten stehen damit bei 16 Prozent. Es ist ihr bester Wert seit der Bundestagswahl, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov mitteilte.
AfD und CDU/CSU teilen sich in der Sonntagsfrage mit jeweils 25 Prozent weiterhin den ersten Platz. Beide verloren jedoch einen Prozentpunkt.
Auch das BSW verlor einen Prozentpunkt und liegt nun bei drei Prozent - der schlechteste Umfragewert bisher. Bei Grünen (12 Prozent), Linken (10 Prozent) und FDP (4 Prozent) gab es keine Veränderung im Vergleich zum Dezember.
YouGov-Umfrage im Januar: Angst vor Linksextremismus steigt
Ebenfalls geht aus der Umfrage hervor, dass die Zustimmung zu deutschen Soldaten in der Ukraine zunimmt.
Im März 2025 befürworteten noch 37 Prozent der Umfrageteilnehmer die Stationierung deutscher Soldaten im Rahmen einer Friedenstruppe. Im Januar 2026 waren es 42 Prozent. Eine Mehrheit von 45 Prozent legt dies weiterhin ab (März 2025: 48 Prozent).
Die größten Befürworter einer deutschen Beteiligung an einer Friedenstruppe finden sich unter den Anhängern von Grünen (72 Prozent), Union (57 Prozent) und SPD (53 Prozent). Unter Wählern von BSW (76 Prozent) und AfD (75 Prozent) ist die Ablehnung eines solchen Einsatzes am Größten.
Angesichts des jüngsten Anschlags auf die Berliner Stromversorgung wächst der Umfrage zufolge auch die Angst vor dem Linksextremismus. 34 Prozent der insgesamt 2080 Befragten gaben an, dass Deutschland vom Linksextremismus "stark bedroht" ist. Zum Vergleich: Im Juni 2023 teilten diese Angst lediglich 22 Prozent der Umfrageteilnehmer.
Noch größer ist der Erhebung zufolge die Angst vor dem Rechtsextremismus: Hier sehen 41 Prozent der Befragten eine starke Bedrohung (Juni 2023: 30 Prozent).
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa