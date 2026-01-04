Bekennerschreiben zu Stromausfall "authentisch": Was wir über die Anarcho-Brandleger wissen

Berlin - Der Stromausfall im Berliner Südwesten am Samstag geht offenbar auf einen gezielten Sabotageakt zurück. Nun ist auch klar, wer dahintersteckt: Seit 14 Jahren verübt die sogenannte "Vulkangruppe" linksmilitante Brandanschläge - und beansprucht auch diesen für sich.

Der Kabelbrand wurde den Ermittlungen zufolge durch einen politisch motivierten Anschlag verursacht. © Michael Kappeler/dpa

Am Samstagnachmittag tauchte auf einer linksextremen Plattform "Indymedia" ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf, in dem sich die Gruppierung zu der Tat bekennt.

Wie Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagnachmittag mitteilte, ist das bei den Behörden eingegangene und geprüfte Schreiben "authentisch".

In dem Text heißt es laut einem Bericht des "RBB", Ziel des Angriffs sei der "militärisch-industrielle Komplex im Technologiepark Adlershof" und die "fossile Energiewirtschaft" gewesen.

Durch die Sabotage habe man beabsichtigt, "sensible Supermaschinen und Ablaufprozesse massiv zu beeinträchtigen". Die Gruppe bezeichnete den Anschlag als "gemeinwohlorientierte Aktion" und als "Akt der Notwehr"

Den massiven Stromausfall "in den wohlhabenderen Stadtteilen Wannsee, Zehlendorf und Nikolassee" tat die Gruppierung daher als Randerscheinung ab und "bat weniger wohlhabenden Menschen" um Entschuldigung. "Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen."