Bekennerschreiben zu Stromausfall "authentisch": Was wir über die Anarcho-Brandleger wissen
Berlin - Der Stromausfall im Berliner Südwesten am Samstag geht offenbar auf einen gezielten Sabotageakt zurück. Nun ist auch klar, wer dahintersteckt: Seit 14 Jahren verübt die sogenannte "Vulkangruppe" linksmilitante Brandanschläge - und beansprucht auch diesen für sich.
Am Samstagnachmittag tauchte auf einer linksextremen Plattform "Indymedia" ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf, in dem sich die Gruppierung zu der Tat bekennt.
Wie Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagnachmittag mitteilte, ist das bei den Behörden eingegangene und geprüfte Schreiben "authentisch".
In dem Text heißt es laut einem Bericht des "RBB", Ziel des Angriffs sei der "militärisch-industrielle Komplex im Technologiepark Adlershof" und die "fossile Energiewirtschaft" gewesen.
Durch die Sabotage habe man beabsichtigt, "sensible Supermaschinen und Ablaufprozesse massiv zu beeinträchtigen". Die Gruppe bezeichnete den Anschlag als "gemeinwohlorientierte Aktion" und als "Akt der Notwehr"
Den massiven Stromausfall "in den wohlhabenderen Stadtteilen Wannsee, Zehlendorf und Nikolassee" tat die Gruppierung daher als Randerscheinung ab und "bat weniger wohlhabenden Menschen" um Entschuldigung. "Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen."
Stromausfall in Berlin: "Vulkangruppe" bekennt sich zu Brandanschlägen
Nach Ansicht des ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg erinnert das Vorgehen an den Brandanschlag auf einen Strommast nahe der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide Anfang 2024.
Immer wieder bekannte sich die 2011 formierte "Vulkangruppe" zu Brandanschlägen in Berlin und Brandenburg. Dabei richteten sich ihre Aktionen auch immer wieder gegen den Autobauer Tesla sowie dessen Firmenchef Elon Musk (54).
Neben dem Brandanschlag im Jahr 2024 auf die Fabrik bekannte sich die "Vulkangruppe" auch zu dem vorherigen Sabotageakt im Jahr 2021.
Ob sie auch hinter dem 60-stündigen Stromausfall im Berliner Südosten im September 2025 steckt, sei noch nicht geklärt. Dieser galt mit 50.000 Betroffenen als längster der Nachkriegszeit.
Der Berliner Verfassungsschutz ordnet die Gruppierung dem anarchistischen Spektrum zugeordnet.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa