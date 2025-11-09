Steinmeier redet Klartext: "Seit Wiedervereinigung Demokratie nie so bedroht"

Berlin - Die Demokratie in Deutschland ist nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) so sehr in Gefahr wie niemals seit der Wiedervereinigung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) hielt am Sonntag in seiner Residenz Schloss Bellevue eine Rede über aktuelle Gefahren für die Demokratie. © Maryam Majd/Pool AP/dpa

"Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen. Bedroht durch einen russischen Aggressor, der unsere Friedensordnung zertrümmert hat und gegen den wir uns schützen müssen", sagte das Staatsoberhaupt am Jahrestag des 9. November in seinem Amtssitz, dem Berliner Schoss Bellevue.

"Und aktuell bedroht durch rechtsextreme Kräfte, die unsere Demokratie angreifen und an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen."

Der 9. November ist ein geschichtsträchtiges Datum. Auf diesen Tag fielen unter anderem die Ausrufung der ersten deutschen Republik 1918, die nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938 und der Mauerfall 1989. An diese drei Daten wollte Steinmeier mit der Veranstaltung erinnern.