Nicht einmal seine Partei stimmte dagegen: Razzia bei AfD-Mann wegen Betrugs und Veruntreuung

Augsburg/Berlin - Der Bundestag hat die Genehmigung für Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Raimond Scheirich (35) erteilt. Noch am Donnerstag rückte die Polizei an.

Nicht einmal symbolischer Protest: Die AfD-Fraktion hatte sich bei der Abstimmung komplett enthalten. © Alicia Windzio/dpa

Das Plenum stimmte zuvor einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses zur Genehmigung "zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse" zu.

Die Immunität des Abgeordneten wurde damit aufgehoben. Der Aufhebung stimmten Union, SPD, Grüne und Linke zu.

Die AfD-Fraktion enthielt sich; stimmte nicht einmal symbolisch dagegen. Der Augsburger Abgeordnete wurde bei der Bundestagswahl im Februar neu ins Parlament gewählt.

Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Vor seiner Wahl in den Bundestag war er nach AfD-Angaben Fraktionsreferent der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag.

Noch am Donnerstag kam es zu den Durchsuchungen. Wie dann bekannt wurde, steht der Verdacht auf Untreue und Betrug im Raum. Beamte marschierten in sein Bundestagsbüro ein.