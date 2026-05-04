"Tschüss": Grüne, Linke und SPD verkünden gemeinsamen Rückzieher von X

Berlin - Nahezu zeitgleich haben die Grünen , die Linke und die SPD ihren Rückzug von der Plattform X angekündigt. Das soziale Netzwerk sei aus ihrer Sicht zuletzt "im Chaos versunken".

Grüne, Linke und SPD haben gemeinsam ihren Rückzug von der Plattform X verkündet. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Am Montagmorgen, gegen kurz nach 9 Uhr, veröffentlichten mehrere offizielle Profile der drei Parteien einen vorerst letzten Beitrag.

Dabei nutzten sie denselben Wortlaut und Hashtag: "X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken. Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht & informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr. #WirVerlassenX", schrieben unter anderem die Kanäle der Parteivorstände und Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und Linken.

Auch einzelne Parteimitglieder, darunter die Grünen-Bundesvorsitzende Katharina Dröge (41), zogen einen Schlussstrich.

Sie alle verwiesen abschließend auf andere soziale Netzwerke, auf denen sie anstellen von X weiterhin aktiv sein wollen, etwa auf dem Twitter-Klon "Bluesky".

Auf X selbst wurde der abgestimmte Rückzug der drei Parteien überwiegend belächelt, viele Nutzer verabschiedeten sich mit einem sarkastischen "Tschüss".