Spionageverdacht: Bundesanwaltschaft ermittelt nach Phishing-Angriff auf Signal

Berlin/Karlsruhe - Wegen der Angriffswelle auf Nutzer des Messengerdienstes Signal aus Politik , Behörden und Medien ermittelt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Nach den Cyberattacken auf deutsche Politiker liegt der Fall nun in Karlsruhe. © Christoph Schmidt/dpa

Es gehe um den Anfangsverdacht der Spionage, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Freitag.

Demnach wurden die Ermittlungen schon im Februar eingeleitet, als deutsche Sicherheitsbehörden erstmals öffentlich vor den Angriffen gewarnt hatten.

In den vergangenen Tagen waren im Deutschen Bundestag mehrere Fälle von Abgeordneten bestätigt worden, deren Signal-Konten kompromittiert sind. Sie wurden dabei Opfer geschickter Betrugsversuche, bei denen den Betroffenen vorgespiegelt wird, sie würden vom Signal-Support kontaktiert.

Ist die Masche erfolgreich, haben die Angreifer Zugriff auf die Signal-Chats und Gruppen sowie dort geteilte Fotos und Dateien. Sie können sich bei Signal auch als die Person ausgeben, deren Konto gehackt wurde.