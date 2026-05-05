Umfrage zeigt: 87 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung

Berlin - Ein Jahr nach ihrem Start herrscht bei den Menschen im Land eine weitverbreitete Unzufriedenheit.

Beim Amtsantritt der Regeierung waren die Menschen noch voller Zuversicht. Knapp ein Jahr später folgt die bittere Enttäuschung. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv zeigten sich nur noch 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind. Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen - damals lag sie noch bei 38 Prozent.

Auch in zentralen Politikfeldern wird der Regierung eine schwache Performance bescheinigt. Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit Maßnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.

Etwas besser sieht es beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung aus - hier sind 32 Prozent zufrieden und 60 Prozent unzufrieden.