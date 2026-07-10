10.07.2026 11:44 Umstrittenes Paket beschlossen: Beim Thema Gesundheit wird gespart!

Der Bundestag hat das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben beschlossen.

Von Sascha Meyer Berlin - Der Bundestag hat das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben beschlossen.

Im Bundestag haben am Freitag 319 Abgeordnete für das Sparpaket gestimmt. © Michael Kappeler/dpa Für das Gesetz stimmten 319 Abgeordnete, es gab 286 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Das Paket sieht Milliarden-Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche vor - aber auch höhere Zuzahlungen und Einschnitte für Versicherte. Dies soll die gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr in Milliardenhöhe entlasten und neue Erhöhungen der Zusatzbeiträge verhindern. Gesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU) sagte zuvor in der Debatte: "Alle Beteiligten im Gesundheitswesen leisten einen Beitrag, denn alle profitieren auch langfristig von einer nachhaltigen Finanzierung." Politik Deutschland Bundesregierung veröffentlicht Steuerreform: Das sind die Gewinner und Verlierer des neuen Pakets Die Lage der Kassen sei dramatisch und erlaube keinen Aufschub. Ohne die Reform drohe 2027 eine Beitragserhöhung von einem Prozentpunkt. Daher gelte: "Wir wollen künftig mit dem Geld auskommen, das wir haben, und nur noch das bezahlen, was nutzt." Von der Opposition kam Kritik.

Laute Kritik am Sparpaket: "Sie gefährden mit diesem Gesetz Menschenleben!"

Gesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU). © Elisa Schu/dpa Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (64) sagte, das mit heißer Nadel gestrickte Gesetz schone die eigentlichen Kostentreiber. "Es wird keine Beitragsstabilität geben, sondern Krankenhausinsolvenzen, überlastete Hausärzte und verratene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten." Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek (38) sagte: "Sie gefährden mit diesem Gesetz Menschenleben." Nicole Hess (52, AfD) sagte: "Das ist keine Reform, das ist eine Einladung zum Rückzug aus der Versorgung." Warken hatte das Sparziel für 2027 angesichts zuletzt rasanter steigender Ausgaben noch auf 18,8 Milliarden Euro heraufgesetzt. Die neue Lücke werde mit dem nun vorliegenden Entwurf geschlossen, sagte sie. Inwiefern auch noch ein etwas größerer Puffer für Unwägbarkeiten geschaffen wird, war zunächst unklar. Politik Deutschland "Schürt einen Generalverdacht": Grimm-Benne kritisiert strengere Regeln für Krankschreibung Das Gesetz soll noch am heutigen Freitag auch in den Bundesrat kommen. Es ist nicht zustimmungsbedürftig. Offen war, ob die Länderkammer aber womöglich den Vermittlungsausschuss anruft. Dies würde die Umsetzung ausbremsen.

Gesundheitsausgaben: Was wurde gestrichen?