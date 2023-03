Berliner Grüne von SPD-Koalitionsplänen mit CDU aus Presse überrascht

Berlin - Die grüne Spitzenkandidatin bei der Wiederholungswahl, Bettina Jarasch (54), hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnis von den Überlegungen der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU , über die übereinstimmend mehrere Medien am Dienstagabend berichtet haben.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch (54) hat sich am Mittwoch sichtlich überrascht von den Koalitionsplänen der SPD gezeigt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Von den Plänen der SPD wurden auch wir aus der Presse überrascht", sagte Jarasch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"[Am] Montag sind wir mit der Verabredung auseinandergegangen, dass wir [am] Mittwoch unsere rot-grün-roten Gespräche gemeinsam bewerten und abschließen", sagte Jarasch. "Nun hat sich Franziska Giffey gegen die Fortsetzung einer progressiven Politik für Berlin ausgesprochen."

"Die Gespräche für eine ökosoziale Zukunft Berlins waren auf einem guten Weg", so die Senatorin für Umwelt und Klimaschutz zu den Sondierungen von SPD, Grünen und Linken. "Unüberbrückbare Differenzen gab es keine." Für die meisten Fragen seien Lösungen gefunden oder Arbeitsgruppen vereinbart worden.

"Nun werden wir das weitere grüne Vorgehen miteinander und in unseren Gremien besprechen." Die Grünen haben am Dienstag bis in den späten Abend ein letztes Sondierungsgespräch mit der CDU geführt. Die Sondierungsphase ist damit abgeschlossen.