GroKo für Berlin? Koalitions-Verhandlungen zwischen CDU und SPD starten

Berlin - Am Donnerstag (10 Uhr) beginnen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD . Fast vier Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin wollen die Wahlsieger über eine große Koalition verhandeln.

CDU-Chef Kai Wegner (50, l.) und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey (44) werden über eine große Koalition für Berlin verhandeln. © Annette Riedl/dpa

So soll die Dachgruppe in Berlin erstmals zusammenkommen, das Kernteam der Verhandler von beiden Seiten.

Ab Anfang nächster Woche sollen sich dann 13 Arbeitsgruppen regelmäßig treffen. Anfang April soll der Koalitionsvertrag vorliegen.

Werden sich beide Parteien einig, könnte der rot-grün-rote Senat bald Geschichte sein. SPD, Grüne und Linke regieren seit 2016 in der Hauptstadt.

In einem schwarz-roten Senat soll der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kai Wegner (50) der erste christdemokratische Regierende Bürgermeister seit 2001 werden. Ein Bündnis zwischen Christ- und Sozialdemokraten gab es in Berlin zuletzt von 2011 bis 2016, damals mit der CDU als Juniorpartner.

Zum Auftakt der Verhandlungen am Donnerstag wollen CDU und SPD den Zeitplan für die weiteren Treffen beschließen. Außerdem will die Dachgruppe die Arbeitsgruppen einsetzen, die sich in den kommenden Wochen um die Detailarbeit kümmern.