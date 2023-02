SPD-Wahlparty wird von Klima-Aktivisten gestürmt: "Ihr seid nicht mehr zu retten!"

Doch die SPD-Mitglieder hatten keine Lust auf Aktionismus und so war das Banner samt den Klimaschützern so schnell verschwunden, wie sie erschienen waren. Nach nur fünf Sekunden war von dem Protest bei der Berlin-Wahl 2023 nichts mehr zu sehen.

Im Festsaal der SPD in Berlin-Kreuzberg war die Stimmung nach der ersten Hochrechnung am Sonntagabend verhalten.

Franziska Giffey ließ die Banner-Aktion für Klimaschutz kalt. Schlussendlich muss sie nach der bisherigen Wahlhochrechnung um ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin bangen. Um weiterhin regieren zu können, muss sie eine koalitionsfähige Mehrheit für sich gewinnen.

"Wir müssen anerkennen, dass sich die Berliner eine Änderung wünschen. Wir müssen gut besprechen, wie wir weitermachen können. Es ist nicht alles verloren", äußerte sich Franziska Giffey zermürbt. Die Neuköllnerin verlor, laut Landestagswahlleitung, am Sonntagabend bei der Wiederholungswahl in Berlin ein Direktmandat an die CDU und erlitt damit eine herbe Schlappe.

Ob es zu einer Dreier-Koalition mit den Grünen und der Linken (12,2 Prozent) kommt und Franziska Giffey weiterhin Berlins Regierende Bürgermeisterin bleibt, ist auch am Tag nach der Wahl noch völlig offen.

Erstmeldung 12. Februar, 20.49 Uhr; zuletzt aktualisiert 13. Februar, 12 Uhr.