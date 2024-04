Mitten im Wahlkampf! CDU wirbt ausgerechnet dafür

Nach wenigen Sekunden – die Zeit reicht gerade so, um den Inhalt zu lesen und sich zu fragen, was genau vor sich geht – wird der Webseitenbesucher auf spd.de weitergeleitet.

"KEIN WEG FÜHRT AN UNS VORBEI" steht in großen Lettern unter den Gesichtern der zwei. Das verdeutlichen sie mit diesem Coup nur zu sehr.

Ruft man dieser Tage die Web-Adresse cdu.eu auf, lächeln einem Kanzler Olaf Scholz (65) und Katarina Barley (55) an. Doch stopp! Was haben die beiden SPD-Politiker denn mit der CDU zu tun, fragen sich Interessierte sicher. Die Antwort ist denkbar simpel: nichts.

In einem weiteren Beitrag hieß es in dieser Woche: "Leyen verstecken ihre Kandidaten", geschrieben auf derselben hellblauen Farbe. "Deutschlands stärkste Stimmen für Europa zeigen sie", prangerte auf rotem Grund daneben.

Die CDU-Kampagne kommt in diesem Jahr ohne Gesichter aus. Plakate und Banner haben nur Slogans in schwarzer Schrift in weißen und hellgrauen Boxen auf blauen Hintergründen, worauf sich die SPD in diesem Instagram-Bild bezog.