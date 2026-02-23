Falsche Stimmzettel verschickt: Kandidaten aus anderem Wahlkreis

Vor der Kommunalwahl hat es in Bischberg, einer Gemeinde im Landkreis Bamberg, eine Panne gegeben. Es wurden falsche Stimmzettel verschickt.

Von Ute Wessels

Bischberg - Kurz vor der Kommunalwahl sind in der oberfränkischen Gemeinde Bischberg im Landkreis Bamberg mit den Briefwahlunterlagen falsche Stimmzettel verschickt worden.

Im Landkreis Bamberg sind falsche Stimmzettel verschickt worden. Die ersten wurden bereits umgetauscht.  © Sven Hoppe/dpa

Statt der Stimmzettel für die Bürgermeisterkandidaten in Bischberg erhielten Wahlberechtigte Stimmzettel mit dem Kandidaten der Marktgemeinde Burgebrach, wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilte.

Aufgefallen sei die Panne, nachdem sich ein Bürger gemeldet hatte.

Sämtlichen Briefwählern in Bischberg sei ein Schreiben zugeschickt worden, in dem auf den Fehler hingewiesen wird.

Betroffene Wähler sind gebeten, sich an die Gemeinde zu wenden und die Stimmzettel umzutauschen.

Bis Freitagmittag waren demnach sieben Rückmeldungen von betroffenen Briefwählern eingegangen. Sollte ein Briefwähler nun einen falschen Stimmzettel ausfüllen, ist dieser den Angaben nach ungültig.

Die Gemeinde geht laut Landratsamt davon aus, dass etwa 160 falsche Stimmzettel versendet worden sind. Der Fehler dürfte den Erkenntnissen nach in der Druckerei passiert sein, hieß es.

