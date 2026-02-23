Falsche Stimmzettel verschickt: Kandidaten aus anderem Wahlkreis

Bischberg - Kurz vor der Kommunalwahl sind in der oberfränkischen Gemeinde Bischberg im Landkreis Bamberg mit den Briefwahlunterlagen falsche Stimmzettel verschickt worden.

Im Landkreis Bamberg sind falsche Stimmzettel verschickt worden. Die ersten wurden bereits umgetauscht. © Sven Hoppe/dpa

Statt der Stimmzettel für die Bürgermeisterkandidaten in Bischberg erhielten Wahlberechtigte Stimmzettel mit dem Kandidaten der Marktgemeinde Burgebrach, wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilte.

Aufgefallen sei die Panne, nachdem sich ein Bürger gemeldet hatte.

Sämtlichen Briefwählern in Bischberg sei ein Schreiben zugeschickt worden, in dem auf den Fehler hingewiesen wird.

Betroffene Wähler sind gebeten, sich an die Gemeinde zu wenden und die Stimmzettel umzutauschen.

Bis Freitagmittag waren demnach sieben Rückmeldungen von betroffenen Briefwählern eingegangen. Sollte ein Briefwähler nun einen falschen Stimmzettel ausfüllen, ist dieser den Angaben nach ungültig.