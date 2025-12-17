Wahl-Hammer beschlossen: Landtagswahlen ab sofort ab 16!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren künftig bei Landtagswahlen ihre Stimme abgeben.

In Nordrhein-Westfalen dürfen ab sofort Jugendliche ab 16 Jahren den Gang zur Wahlurne antreten. © Uli Deck/dpa

Der Landtag senkte mit einer Verfassungsänderung das Wahlalter für Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre ab. CDU, Grüne, SPD und FDP hatten dazu einen gemeinsamen Gesetzentwurf eingebracht, der nun mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet wurde.

Im Landtag gab es nach der Verabschiedung großen Applaus. Die AfD lehnte als einzige Fraktion die Senkung des Wahlalters ab.

Schon bei der nächsten NRW-Landtagswahl 2027 sollen damit 16- und 17-Jährige wählen dürfen. Vorher muss das Landeswahlgesetz noch angepasst werden, damit die neue Regelung auch in der Praxis umgesetzt werden kann.

In mehreren Bundesländern dürfen 16- und 17-Jährige bereits bei Landtagswahlen ihre Stimme abgeben. In NRW ist bei Kommunalwahlen wie kürzlich im Herbst die Stimmabgabe bereits ab 16 Jahren erlaubt – ebenso bei Europawahlen.