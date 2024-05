Der große Knall bleibt aus: Dämpfer für Höcke-AfD bei Thüringer Landratswahlen

Erfurt - Die AfD von Rechtsaußen Björn Höcke (52) hat bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Thüringen keinen Sieg im ersten Anlauf geschafft, rückt der CDU aber in einer Reihe von Kommunalparlamenten auf die Pelle.

Es reiche nicht für die Führung auf kommunaler Ebene. Der AfD sei es aber stärker gelungen, ihr Potenzial, das sie auf Landesebene in Umfragen hat, auch in den Kommunen auszuschöpfen. Dort liegt sie seit Monaten bei um die 30 Prozent und Platz eins.

Nach Einschätzung des Bochumer Politikwissenschaftlers Oliver Lembcke (55) entwickelt sich die AfD zu einer kommunalen Kraft. "Sie erobert keine Rathäuser. Aber sie zwingt die CDU in die Stichwahl", sagte Lembcke, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena promoviert und etliche Jahre in Thüringen gelebt hat.

CDU-Landrätin Martina Schweinsburg (65) konnte aus Altergründen nicht mehr antreten und machte den Weg frei. © Michael Reichel/dpa

Lembcke rechnete damit, dass sich die CDU bei den Stichwahlen am 9. Juni weitgehend durchsetzt, weil es zu Allparteien-Allianzen gegen die AfD kommen werde. "Die AfD hat es in der Weise vermasselt, weil sie das schlecht möglichste Bild in den vergangenen Wochen abgegeben hat", betonte er mit Blick auf die zahlreichen Skandale in der AfD.

Die Partei rutschte zuletzt auf Bundesebene in eine Krise. Grund sind Äußerungen des AfD-Europawahlspitzenkandidaten Maximilian Krah (47) zur SS und eine Spionageaffäre um einen seiner Mitarbeiter.

Gegen die Nummer zwei auf der AfD-Europawahlliste, Petr Bystron (51), laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche.

Die CDU, die auf kommunaler Ebene in Thüringen traditionell stark ist, konnte ihre Position halten und hat Chancen auf eine Reihe von Landratsämtern. In der Landeshauptstadt Erfurt hat sie Aussicht auf eine Rückeroberung des Rathauses nach 18 Jahren SPD-Führung. In mehreren Regionen vollzog die CDU einen Generationenwechsel.

So traten etwa die beiden dienstältesten Landräte in Deutschland, Werner Henning (67, Eichsfeld) und Martina Schweinsburg (65, Greiz, beide CDU), aus Altersgründen nicht mehr an.