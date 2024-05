"Fakt ist! Aus Erfurt": Weiter so oder alles anders? Thüringen nach der Kommunalwahl

Wahlplakate an jeder Ecke. In Thüringen steht nach der Kommunalwahl bereits die Europawahl an. Im September wird dann ein neuer Landtag gewählt. © Kay Nietfeld/dpa

Im Freistaat werden an diesem Wochenende die ersten Kreuze gemacht. Bürgermeister und in manchen Regionen auch Landräte werden gewählt. Die Wahlen auf kommunaler Ebene werden mit Spannung erwartet, denn sie können einen Vorgeschmack auf die am 1. September anstehenden Landtagswahlen in Thüringen geben.

Über die Ergebnisse der Kommunalwahlen wird in der neuesten Ausgabe von "Fakt ist! Aus Erfurt" mit folgenden Gästen diskutiert:

Torben Braga (33, AfD), Landesvorstandsmitglied und Landtagsabgeordneter aus Ronneburg

Christian Herrgott (39, CDU), Landrat im Saale-Orla-Kreis und Generalsekretär der CDU in Thüringen

Katharina Schenk (36, SPD), stellv. Landesvorsitzende, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales für die kommunale Ebene

Die Politiker gehen in der Sendung auf die Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein und beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, ob die Ergebnisse auf kommunaler Ebene schon einen Trend für die Landtagswahl liefern.