In Brandenburg wird doppelt gewählt: Jetzt beginnt die Auszählung

Potsdam - Die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg haben am Sonntag bei der Kommunal- und Europawahl ihre Stimmen abgegeben. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr hat nun das Auszählen begonnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat in Begleitung seiner Frau Britta Ernst (63) ein Wahllokal in Potsdam besucht. © Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa

Die Wahlen sind der Start ins Superwahljahr, sie gelten als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar sind. Das Landesergebnis zur Europawahl wird frühestens am Sonntag um 23 Uhr erwartet. Wann das Ergebnis der Kommunalwahlen kommt, ist offen.



Es zeichnete sich eine höhere Beteiligung als vor fünf Jahren ab. Nach Angaben von Landeswahlleiter Herbert Trimbach machten bis 14 Uhr etwa 39,5 Prozent aller Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 2019 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 29,3 Prozent gewesen. Die abgegebenen Briefwahl-Stimmen waren in den Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) gab in Potsdam seine Stimme ab. Scholz kam mit seiner Frau Britta Ernst und stellte sich in der Schlange im Wahllokal bei der Industrie- und Handelskammer an. Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) hatte bereits per Briefwahl abgestimmt, wie sie vergangene Woche bei Instagram berichtete. Sowohl Baerbock als auch Scholz haben ihren Wahlkreis in Potsdam.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) kam am Morgen mit seiner Frau Susanne zu einem Wahllokal in Forst (Landkreis Spree-Neiße) in der Niederlausitz. Er hoffe bei den beiden Wahlen auf eine "sehr, sehr gute Wahlbeteiligung", sagte der SPD-Politiker. Dies sei wichtig, um die extremen Ränder, die es momentan auch in Deutschland sehr stark gebe, einzugrenzen.