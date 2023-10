Spannend! Was die Daten über die Landtagswahl in Bayern verraten

München - Wer hat wo im Freistaat seine Hochburg? Wer schwächelt in den Großstädten und wer nimmt wem Wähler weg? Eine Datennachlese zur Landtagswahl in Bayern anhand von vier Fragen.

Die Christsozialen sind derweil in Franken am stärksten. Die drei Regierungsbezirke sind die einzigen, in denen sie über 40 Prozent kommen.

Hubert Aiwanger (52) und die Freien Wähler waren bei der Landtagswahl 2023 in Bayern im ländlichen Bereich stärker. © Sven Hoppe/dpa

Das kommt ganz auf die jeweilige Partei an: Die CSU schneidet in den großen Städten eher schwächer ab. In München liegt sie mit 28,5 Prozent hinter den Grünen. In Nürnberg schneidet sie mit 37,5 Prozent zwar besser ab als im Landesschnitt, allerdings dennoch schlechter als in Mittelfranken insgesamt.

Augsburg und Regensburg liegen ebenfalls mit jeweils 30,4 Prozent für die Christsozialen unter dem eigenen Durchschnitt. Auch die Freien Wähler schwächeln in den vier größten Städten. Eine deutliche Spaltung zwischen Stadt und Land zeigt sich bei ihnen sogar im Stimmkreis Landshut.

Dass Hubert Aiwanger (52) dort sein Direktmandat holt, verdankt er den Stimmen aus dem Landkreis, in welchem er klar vor der CSU liegt. Im Stadtgebiet hatte der CSU-Kandidat die Nase hingegen vorne.



Die erstarkte AfD schneidet insbesondere in München klar unterdurchschnittlich ab. Auch in Nürnberg und Regensburg sind ihre Werte niedriger als im erzielten Landesschnitt - nicht aber in Augsburg, wo sie leicht überdurchschnittlich abschneidet.

Bei den Grünen und der schwächelnden SPD ist das Bild umgekehrt. In den großen Städten schneiden sie für sich klar überdurchschnittlich ab. In München liegen die Grünen mit 30,7 Prozent sogar auf Platz eins bei den Gesamtstimmen.