Söder gewinnt Landtagswahl in Bayern, auf so viel Prozent kommt Aiwanger

"Wir freuen uns sehr. Ein großer Dank an die Wähler, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Das ist ein Traumergebnis für uns", so ein sehr zufriedener Aiwanger.

Dicht hinter den Freien Wählern lieferten sich Grüne und AfD am frühen Abend ein Kopf-an-Kopf-Duell um Platz 3. Beide sehen die Wahlforscher bei etwa 15-16 Prozent. Weit dahinter ist eine einstellige SPD (8,5) nicht wirklich von Bedeutung, genauso wie die FDP, die mit gerade einmal drei Prozent aus dem Landtag zu fliegen scheint.

Es wäre die nächste herbe Klatsche für die Lindner-Partei, der bei der zeitgleich stattfindenden Hessen-Wahl ein ähnliches Schicksal droht.

Alle weiteren Entwicklungen und was sonst noch so wichtig war, lest Ihr in unserem Liveticker zum Wahltag in Bayern.