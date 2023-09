Schwere Entscheidung: Wahl-O-Mat könnte für Bayern einen Nutzungsrekord aufstellen

Seit dem 13. September ist die Entscheidungshilfe für die Landtagswahl in Bayern online. © Sven Hoppe/dpa

Nicht selten stellt man überrascht fest, dass die eigenen Bedürfnisse von Parteien besser abgedeckt werden, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte.

Das gilt sowohl für die Großparteien, als auch für die kleineren Mitbewerber.

Vielleicht ist das der Grund, warum der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Bayern – aber auch für andere Wahlen – einen immer größeren Zulauf findet.

Natürlich möchte man seine Stimme(n) an eine der Parteien geben, die persönliche Interessen am besten vertreten. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung – die Initiatoren des Angebots – am Donnerstag bekannt gaben, wurde das Onlineprogramm 2018 bei der Landtagswahl in Bayern beinahe 2,8 Millionen Mal genutzt.

Aktuell, zur anstehenden Landtagswahl am 8. Oktober, wurde die Seite schon 1,9 Millionen Mal abgerufen. Im Vergleichszeitraum zu vor fünf Jahren ist das ein Plus von rund 20 Prozent.