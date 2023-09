Grüne und SPD im Tief, CDU siegessicher, AfD stabil: Die neuesten Umfragen zur Hessenwahl 2023

Wiesbaden/Mainz/Köln - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober 2023 scheint sich die CDU um Ministerpräsident Boris Rhein (51) bereits als sichere Siegerin fühlen zu können. Grüne und SPD kommen nicht aus dem Tief, die AfD bleibt unverändert stabil.

Laut dem ZDF-Politbarometer könnte die CDU zurzeit mit einem hervorragenden Ergebnis rechnen - 5 Prozent mehr als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. © Forschungsgruppe Wahen/ZDF

Das ergeben zumindest die aktuellen Umfragen von ARD und ZDF. Laut dem ZDF-Politbarometer kommt die CDU in Hessen demnach zurzeit auf 32 Prozent - zwei Prozent mehr als bei der letzten Umfrage vor drei Wochen. Dahinter liegen Grüne und SPD gleichauf mit 17 Prozent (beide minus 2), gefolgt von der AfD mit 16 Prozent (unverändert).

Mit 5 Prozent (minus 1) muss die FDP zurzeit um einen Einzug in den Landtag in Wiesbaden zittern. Die Linke mit 3 Prozent (unverändert) und die Freien Wähler mit 4 Prozent würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Alle anderen Parteien kämen gemeinsam auf 6 Prozent, wobei keine mindestens 3 Prozent erreichen würde.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der jüngsten Umfrage der ARD ab. Hier kommt die CDU auf 31 Prozent (unverändert im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang September). Dahinter rangieren die Grünen mit 17 Prozent (unverändert), die SPD mit 16 Prozent (minus 2) und die AfD mit 15 Prozent (minus 2).

Bei der ARD-Umfrage steht die FDP mit 6 Prozent (plus 1) etwas besser da, Die Linke mit 4 Prozent (plus 1) und Freie Wähler (plus 1) würden es aber ebenfalls nicht in den Landtag schaffen.

Sowohl ARD als auch ZDF betonen allerdings, dass die Umfragen keine Prognosen für den tatsächlichen Wahlausgang sind. So sind sich laut dem Politbarometer 32 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen sie am 8. Oktober wählen werden.