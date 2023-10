Üble Klatsche für Innenministerin Nancy Faeser bei Landtagswahl in Hessen

Doch nicht nur für Faeser scheint der Wahlabend ein ganz mieses Ende zu nehmen. Wie bei der zeitgleich in Bayern stattfindenden Landtagswahl droht die FDP (5,0 Prozent) auch in Hessen aus dem Parlament zu fliegen. Damit würde sich der Reigen der schallenden Wahlklatschen für die Ampel-Partei weiter fortsetzen.

"Das Wahlergebnis ist sehr enttäuschend, was auch sonst", so Faeser. "Wir sind leider mit unseren Themen überhaupt nicht durchgedrungen und deswegen ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis."

Während also Ministerpräsident Boris Rhein feiern darf, stellt sich ganz Polit-Deutschland die Frage, wie es nun für Nancy Faeser weitergeht. Nur als Ministerpräsidentin wollte Faeser in ihre hessische Heimat zurückkehren. "Oppositionsführerin war ich schon", sagte sie noch im Januar.

Schon am Samstag berichtete das RND unter Berufung auf Regierungskreise, dass Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) weiter an seiner Ministerin festhalten will. Auch ein sichtlich gezeichneter SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (34) versicherte direkt nach Verkündung der ersten Prognosen den Rückhalt der Parteiführung. Aktuell scheint der Weg zurück nach Berlin also nicht ausgeschlossen, auch wenn es zweifelsohne ein steiniger wird.

Alle weiteren Entwicklungen und was sonst noch wichtig war, lest Ihr in unserem Liveticker zum Wahltag in Hessen.