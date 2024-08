Er war einst DDR-Vizemeister: Das liebt Grünen-Minister Wolfram Günther an seiner Heimat

Dresden - Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. TAG24 hat die Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien an ihren Lieblingsplätzen getroffen. Im Gespräch erzählten die Politiker, was sie inspiriert, welche Hobbys sie pflegen und was sie tagtäglich bei ihrer Arbeit motiviert. Heute: Wolfram Günther (51) von den Grünen.