Landtagswahlen am Sonntag: Machen BSW und AfD gemeinsame Sache?

Dresden/Erfurt - Große Sorge bei vielen gemäßigten Wählern in Ostdeutschland! Am Sonntag finden in Thüringen und Sachsen die Landtagswahlen statt, drei Wochen später wählt auch Brandenburg ein neues Parlament. Überall ist mit starken Ergebnissen von AfD und BSW zu rechnen - kommt es sogar zur Koalition der jungen Parteien?