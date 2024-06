Sachsens Wirtschaftsminister schmeißt Überraschungen in die Briefkästen!

Dresden - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) hat den Bewohnern seines Wahlkreises am Freitagmorgen eine Überraschung in die Briefkästen gepresst.

Im neuen Magazin von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) dreht sich alles um Martin Dulig! (Archivbild) © Holm Helis

Wer sich beim Leeren seines Briefkastens gefragt hat, warum ihn zwischen all der Werbung von skandinavischen Möbelhäusern und spottbilligen Discountern ein großes Porträtbild eines Mannes mit Brille anstarrt, bekommt hier die Antwort.

Bei dem Druckerzeugnis handelt es sich um nichts Geringeres als um das neue "Dulig-Magazin", das der SPD-Politiker den Bürgern in Coswig, Moritzburg und Radebeul - seinem Wahlkreis - zu all dem Altpapier ins Postfach legte.

Und warum das Ganze?

"Ich habe aufgeschrieben und gezeigt, was mir wichtig ist. Warum ich mich engagiere und warum ich weitermachen will. Denn ich bin Martin Dulig!", erklärte der 50-Jährige dazu in einem Beitrag auf X am Freitagmorgen.

All jene, die sich getraut haben, einen Blick in das Magazin hineinzuwerfen, wurden sicher nicht enttäuscht, denn mehr Dulig als auf diesen elf Seiten geht nun wirklich nicht. Es gibt sogar ein Dulig-Quiz, bei dem sich ein "gemütlicher Abend" im Biergarten mit dem sächsischen Wirtschaftsminister gewinnen lässt!