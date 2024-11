Zum fünften Mal wählen! Kandidat will kein Bürgermeister werden

Die Wahl eines neuen Bürgermeisters in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) erweist sich als zähe Angelegenheit. (Symbolfoto) © Michael Bahlo/dpa

Der Ende Oktober gewählte Kandidat Roland Schricker habe die Wahl erneut abgelehnt, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Damit müsse kommendes Jahr erneut eine Wahl stattfinden.

In der Stadt mit 2200 Einwohnern im Osten Thüringens wird seit der Kommunalwahl Ende Mai nach einem ehrenamtlichen Bürgermeister gesucht. Damals hatte kein Wahlvorschlag auf den Wahlzetteln gestanden, die Bürger konnten Namen aufschreiben.

Die beiden meist notierten Namen - Roland Schricker und Benjamin Lill - kamen in eine Stichwahl. Schricker gewann, lehnte aber das Amt ab, da er von der Aufwandsentschädigung nicht leben könne.

Im Oktober dann ein neuer Versuch: Da kein Name auf den Wahlzetteln stand, kamen Schricker und Lill in die Stichwahl, dort siegte Schricker - was folgte, war eine erneute Absage. Bis ein Bürgermeister gefunden ist, übernimmt die erste Beigeordnete Patricia Duch ehrenamtlich die Verwaltung.

Der frühere Bürgermeister der Stadt hatte das Amt 41 Jahre lang ausgeübt. Den Großteil davon im Hauptamt.