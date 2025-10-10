Kaufen unsere Kinder auf Snapchat Drogen? EU will US-Plattformen drankriegen

Brüssel (Belgien) - Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und YouTube , Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen.

Die EU-Kommission verlangt von Tech-Giganten Auskunft zum Thema Kinderschutz. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Die Brüsseler Behörde verlangt von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, wie die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen (53) bei einem Treffen der EU-Digitalminister im dänischen Horsens mitteilte.

Grundlage für die verpflichtende Forderung nach Informationen ist das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA).

Bei der Videoplattform YouTube, die zum Google-Konzern gehört, hegt die EU-Kommission den Verdacht, dass Altersbeschränkungen für Kinder und Jugendliche zu leicht zu umgehen seien. Zudem soll geprüft werden, inwiefern YouTube mit seinen Algorithmen Kinder süchtig machen könnte.

Von der Leyen (67) hatte App-Entwicklern zuletzt vorgeworfen, Kinder aus Profitinteressen mit den Algorithmen ihrer Produkte süchtig zu machen. Sie kündigte an, bis Ende des Jahres eine Expertengruppe einzurichten, die über das weitere Vorgehen in der EU beraten soll.