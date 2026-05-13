Liebes-News aus Brüssel: Grünen-Abgeordnete Lena Schilling und ihr Chef sind ein Paar

Brüssel - Brisante Liebes-News aus dem EU-Parlament in Brüssel! Die Grünen-Abgeordnete Lena Schilling (25) und der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der EU , Bas Eickhout (49), sollen ein Paar sein.

Die Abgeordnete Lena Schilling (25, Grüne) und der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der EU, Bas Eickhout (49), sind ein Paar. © Bildmontage: Laurent Cipriani/AP/dpa / Georg Hochmuth/APA/dpa

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hatten der Niederländer und die 24 Jahre jüngere Österreicherin ihre Liebe während einer Studienreise nach Zagreb vor ihrer Fraktion offenbart.

Dazu war das Paar auch verpflichtet, denn das EU-Parlament schreibt den Abgeordneten vor, ihre Beziehungen offenzulegen, wenn sie ihr Berufs- und Privatleben teilen.

"Die Bekanntgabe stellte sicher, dass alle in der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass sie die Arbeit der Fraktion nicht beeinträchtigen wird", erklärte die Grünen-EU-Fraktion gegenüber Politico.

Weiter hieß es, dass das Liebes-Outing von einigen Beteiligten als "unangenehm" empfunden wurde. Noch dazu bezeichneten sie das Verhältnis von Eickhout und Schilling als "problematisch".