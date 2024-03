Schärfere Regeln: EU-Parlament macht Weg frei für erstes KI-Gesetz der Welt!

Straßburg - Navis, automatische Übersetzungen oder die Gesichtserkennung am Handy: Künstliche Intelligenz (KI) ist Teil des täglichen Lebens. Das EU-Parlament gibt jetzt grünes Licht für schärfere Regeln in der Europäischen Union .

Die Parlamentarier stimmten am Mittwoch in Straßburg ( Frankreich ) mehrheitlich für das Gesetz. Nach Angaben des Parlaments handelt es sich um das weltweit erste KI-Gesetz.

Ein "historisches" EU-Regelwerk soll den Umgang mit KI sicherer machen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Das nun anstehende Gesetz geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021 zurück. Systeme, die als besonders risikoreich gelten und beispielsweise in kritischen Infrastrukturen oder im Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden, müssen demnach strenge Anforderungen erfüllen.

Bestimmte KI-Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen, sollen ganz verboten werden. Dazu gehört beispielsweise die Bewertung von sozialem Verhalten ("Social Scoring").

Damit werden die Bürgerinnen und Bürger in China in Verhaltenskategorien eingeteilt. Und auch eine Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen soll es in der EU nicht geben.

Auch die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum - also zum Beispiel durch Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen - soll grundsätzlich nicht erlaubt sein.

Dabei gibt es jedoch Ausnahmen: Polizei und andere Sicherheitsbehörden sollen eine solche Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nutzen dürfen, um ganz bestimmte Straftaten wie Menschenhandel oder Terrorismus zu verfolgen.