Sie soll EU-Gelder missbraucht haben: Ehemalige Außenbeauftragte festgenommen

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (52) wurde von Polizeibeamten festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, Gelder der EU veruntreut zu haben.

Brügge (Belgien) - Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (52) wurde von Polizeibeamten festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, Gelder der Europäischen Union veruntreut zu haben.

Für ganze fünf Jahre bekleidete Federica Mogherini (52) das Amt der EU-Außenbeauftragten. (Archivbild)
Für ganze fünf Jahre bekleidete Federica Mogherini (52) das Amt der EU-Außenbeauftragten. (Archivbild)  © John THYS / AFP

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden.

Mogherini befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen.

Federica Mogherini (l., 52) war zuletzt im November an der Freien Universität Berlin gemeinsam mit Tanja A. Börzel (m., 55) und dem ehemaligen Vize-Kanzler Joschka Fischer (r., 77) Teil einer Diskussionsrunde.
Federica Mogherini (l., 52) war zuletzt im November an der Freien Universität Berlin gemeinsam mit Tanja A. Börzel (m., 55) und dem ehemaligen Vize-Kanzler Joschka Fischer (r., 77) Teil einer Diskussionsrunde.  © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In dem Verfahren geht es um Gelder der Elite-Universität College of Europe in Brügge, der Mogherini inzwischen als Rektorin vorsteht.

Titelfoto: John THYS / AFP

Mehr zum Thema Europäische Union: