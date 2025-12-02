Sie soll EU-Gelder missbraucht haben: Ehemalige Außenbeauftragte festgenommen
Brügge (Belgien) - Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (52) wurde von Polizeibeamten festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, Gelder der Europäischen Union veruntreut zu haben.
Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden.
Mogherini befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen.
In dem Verfahren geht es um Gelder der Elite-Universität College of Europe in Brügge, der Mogherini inzwischen als Rektorin vorsteht.
Titelfoto: John THYS / AFP