Sie soll EU-Gelder missbraucht haben: Ehemalige Außenbeauftragte festgenommen

Brügge (Belgien) - Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (52) wurde von Polizeibeamten festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, Gelder der Europäischen Union veruntreut zu haben.

Für ganze fünf Jahre bekleidete Federica Mogherini (52) das Amt der EU-Außenbeauftragten. (Archivbild) © John THYS / AFP

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden.

Mogherini befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlungskreisen.