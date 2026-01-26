Rohstoffe, IT und Energie: Grüne wollen EU unabhängig machen

Berlin - Die Grünen haben Vorschläge für mehr europäische Unabhängigkeit bei Rohstoffen, IT-Dienstleistungen und Energie vorgestellt.

Auch der frühere EU-Kommissar Thierry Breton (71) war unter den Gästen. Er darf mittlerweile nicht mehr in die USA einreisen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am ersten Tag einer zweitägigen Vorstandsklausur der Partei in Berlin sagte die Parteivorsitzende, Franziska Brantner (46), dazu zählten unter anderem Großinvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und eine europäische Cloud. Notwendig sei zudem eine "eigenständige Rohstoffreserve". Hier müsse man jetzt "nachholen, was andere schon getan haben".

Zu den Gästen bei der Klausur zählte der frühere EU-Kommissar Thierry Breton (71). Die USA haben gegen ihn ein Einreiseverbot verhängt. Der Franzose gilt als einer der Architekten des Digital Services Act.

Das Gesetzespaket und dessen praktische Anwendung - im Fall der Plattform X von US-Außenminister Marco Rubio (54) als "Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen" bezeichnet - soll verhindern, dass im Internet ein rechtsfreier Raum entsteht. Die Grünen-Spitze erklärte sich solidarisch mit ihm.

Die USA unter Präsident Donald Trump (79) seien nicht der Partner von einst, und ob sie es jemals wieder würden, könne aktuell niemand sagen, sagte der Co-Parteivorsitzende, Felix Banaszak (36).

An die Bundesregierung gewandt, fügte er hinzu, Hoffnung allein sei hier kein ausreichendes Konzept.