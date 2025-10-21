Erstmals in der Geschichte des Landes: Frau wird zum Staatsoberhaupt gewählt

Tokio (Japan) - Japans stramm nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi (64) ist im Parlament zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden.

Erst Anfang Oktober dieses Jahres wurde Sanae Takaichi (64) zur Vorsitzenden ihrer Partei, der LDP, gewählt - knapp zwei Wochen später hält sie auch das Amt der Ministerpräsidentin inne. © Yuichi Yamazaki/Pool AFP via AP/dpa

Die 64-Jährige tritt die Nachfolge des vergleichsweise liberalen Shigeru Ishiba an, der nach Wahlniederlagen ihrer Liberaldemokratischen Partei (LDP) kürzlich seinen Rücktritt erklärt hatte.

Takaichi verdankt ihre Wahl dem neuen Bündnispartner der LDP, der konservativ-neoliberalen Partei Ishin.

Das Oppositionslager konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.