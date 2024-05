Dringende Aufforderung, Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser anzulegen!

Die gelagerten Lebensmittelvorräte sollten längere Zeit haltbar sein. © 123rf.com/photolight2

Dowden ließ sich bei seiner Empfehlung von ähnlichen Vorbereitungen in Ländern wie Finnland inspirieren, wo ein "72-Stunden-Konzept" zur Bewältigung von Situationen gilt, in denen "die Dienstleistungen der Gesellschaft gestört oder sogar eingestellt werden".

Den Finnen wird nahegelegt, Vorräte an Nahrungsmitteln und Wasser anzulegen sowie sich darauf vorzubereiten, "Schutz in Innenräumen zu suchen", indem sie Lücken in Fenstern abkleben und "ruhig auf Anweisungen" per Radio warten.

2023 wurde im Vereinigten Königreich zudem ein "Notfall-Alarmsystem" eingerichtet, das es den Behörden ermöglicht, auf Millionen von Mobiltelefonen einen Alarm auszulösen, der die Menschen über eine mögliche Krise informiert.

In Deutschland empfiehlt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für alle Fälle vorbereitet zu sein. Dazu gehören unter anderem Essen und Getränke für zehn Tage, zwei Liter Flüssigkeit pro Person und Tag und eine kleine Hausapotheke.

Weitere Tipps für die Zusammenstellung eines Vorrats unter bbk.bund.