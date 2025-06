Neues Touristen-Domizil: Hier nimmt Kim Jong-un den Badespaß ganz genau unter die Lupe

Nordkorea - Oft genug stehen bei dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un (41) Raketentests oder gezielte "Säuberungsaktionen" auf dem Tagesplan, doch am vergangenen Dienstag feierte er sein neu gebautes Strand-Resort, das eines Tages auch ausländische Touristen anlocken soll.

Wie " The Guardian " berichtet, verfüge das Küsten-Feriengebiet über zahlreiche Gastronomieangebote sowie Sport- und Erholungseinrichtungen. Gut 20.000 Besucher sollen dort Platz haben.

Im Beisein seiner Ehefrau und Tochter nahm der Diktator an der Eröffnungsfeier des Touristenzentrums in Wonsan Kama im Osten des Landes teil.

STR / KCNA VIA KNS / AFP

Bilder zeigen den Machthaber gemeinsam mit seiner Familie mehr oder weniger entspannt am Pool sitzen. In Anzug und Krawatte gekleidet, begutachtet er, wie erste Urlauber den Wasserpark einweihen. Später am Abend jubelte er dann gut gelaunt einer Zuschauermenge entgegen.

Ab 1. Juli öffnet das Touristenzentrum offiziell für Einheimische. Ob Besucher aus dem Rest der Welt auch die Möglichkeit haben werden, den Badespaß zu erleben, bleibt erst mal fraglich.

Aktuell rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Nordkorea ab.