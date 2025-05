Michelle Obama gesteht: Früher hat sie ihre Kinder geschlagen

USA - Michelle Obama (61) spricht in ihrem Podcast offen darüber, wie sie in der Vergangenheit bei ihren beiden Töchtern streng durchgegriffen hat.

Im Podcast gab Michelle Obama (61) ehrliche Einblicke in die Erziehung ihrer Töchter. (Archivbild) © Teresa Crawford/AP/dpa

In der aktuellen Folge des "The Light Podcast" spricht Michelle Obama ehrlich über die Erziehung ihrer Töchter Malia Ann (26) und Natasha (23).

Dabei räumt die ehemalige First Lady ein, dass es in der Vergangenheit Situationen gab, in denen sie ihre Kinder körperlich bestrafte.

Doch solche Momente seien, so Michelle, eher die Ausnahme gewesen - und sie habe sich immer sofort schlecht gefühlt, wenn es dazu kam.