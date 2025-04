Lassen sich die Obamas scheiden? Michelle spricht jetzt Klartext

Michelle Obama (61) stellt klar, dass sie und ihr Mann sich nicht scheiden lassen. © SUZANNE CORDEIRO/AFP

Die ehemalige First Lady war am Dienstag zu Gast im "Work in Progress"-Podcast, wo sie Stellung zu den Gerüchten nahm, wie die New York Post berichtete.

Die nahmen Fahrt auf, nachdem der 63-Jährige Anfang des Jahres oft allein bei öffentlichen Veranstaltungen erschien - darunter auch bei der Amtseinführung von Donald Trump (78).

Doch nun stellte sie klar: Sie genießt einfach ihre Freiheit!

Denn nachdem sie acht Jahre ans Weiße Haus gebunden war und ihre beiden Töchter ausgezogen sind, will sie ihre Zeit jetzt so nutzen, wie sie es möchte.

Michelle lachte über die Spekulationen und betonte, dass sie eine erwachsene Frau sei, die ihre eigenen Entscheidungen treffe.