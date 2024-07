Nach Besuch bei Putin: Orban warnt vor Eskalation auf dem Schlachtfeld

Viktor Orban (61, l.) und Wladimir Putin (71) bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz. © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Für seine als "Friedensmission" inszenierte Reise nach Moskau sorgte Viktor Orban für reichlich Kritik, denn der Besuch war zuvor nicht mit den europäischen Partnern abgesprochen worden.

Im Gespräch mit Bild verteidigte der 61-Jährige seine Reise und begründete sie mit einer zukünftigen Eskalation auf dem Schlachtfeld.

"In den nächsten Monaten wird es an der Front schlimmer werden", so die Prognose Orbans.

"Es gibt mehr Waffen und die Russen sind entschlossener. Die Energie der Konfrontation, die Zahl der Toten, die Zahl der Opfer wird also brutaler sein als in den letzten sieben Monaten, obwohl die Zeit davor auch sehr brutal war", sagte der Ministerpräsident.

Orban hatte zunächst mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) in Kiew gesprochen, bevor er Wladimir Putin in Moskau besuchte. Die Gespräche mit den beiden Staatsführern hätten ihm gezeigt, dass es nun wichtiger sei als je zuvor, sich für den Frieden einzusetzen.