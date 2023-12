Abgeschoben! Weihnachtsmarkt-Gefährder aus Deutschland ausgewiesen

Ende November nahm die Polizei in Niedersachsen einen 20-jährigen Iraker fest. Dieser habe einen Messer-Angriff auf einem Weihnachtsmarkt geplant. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Ende November wurde der irakische Staatsbürger in Helmstedt (Niedersachsen) festgenommen. Er stand unter Verdacht, einen Terroranschlag auf einer "Großveranstaltung in der Weihnachtszeit" geplant zu haben.

Die Ermittler hätten Erkenntnisse erlangt, dass der 20-Jährige mit einem Messer Besucher eines Weihnachtsmarktes angreifen wollte.

Seit ungefähr einem Jahr lebte er in Sachsen-Anhalt und ging einer Arbeit in Niedersachsen nach.

Wie das Innenministerium Sachsen-Anhalt am Samstag mitteilte, wurde der Mann seit seiner Festnahme in Gewahrsam gehalten und am gestrigen Freitagabend zurück in sein Herkunftsland gebracht.

Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) bedankte sich bei allen Beteiligten: "Dank der hohen Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden wurden Anschlagspläne vereitelt. Die heute erfolgte Abschiebung ist das Ergebnis der sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit mehrerer Behörden."

Mit der Abschiebung erhält der 20-Jährige ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot.