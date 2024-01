Er plante Terroranschlag auf Kölner Dom: Auslieferungsantrag gegen 30-Jährigen gestellt

Bewaffnete Spezialkräfte sichern seit einigen Tagen die Gegend rund um den Kölner Dom. © Thomas Banneyer/dpa

Das teilte ein Sprecher am Montag mit. Der Antrag werde beim Oberlandesgericht (OLG) in Köln eingereicht, erklärte er. Es sei der erste Schritt in einem mehrstufigen Verfahren, das mit der Überstellung des Mannes nach Österreich enden könne.

In dem Nachbarland von Deutschland liegt ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen vor.

Geprüft werde etwa die Zulässigkeit einer Auslieferungshaft, erläuterte der Sprecher. Wenn das OLG im Verlauf des Verfahrens diese beispielsweise verneine, dann müsse der Mann theoretisch sofort wieder entlassen werden.

Der ganze Prozess könne insgesamt "einige Wochen" in Anspruch nehmen.

Der 30 Jahre alte Tadschike war an Heiligabend 2023 in Wesel am Niederrhein "zur Gefahrenabwehr" in Gewahrsam genommen worden.

Kurz zuvor hatte die Polizei Hinweise auf ein mögliches Anschlagsszenario am Kölner Dom erhalten.