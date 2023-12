Gefahr am Kölner Dom? Polizei ergreift Schutzmaßnahmen - Hinweise auf geplanten Anschlag!

Köln - Nach einem Gefahrenhinweis für den Kölner Dom hat die Polizei am Samstagabend besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. Auch Spürhunde sind im Einsatz.

Ab Heiligabend werden Besucher des Kölner Doms vor dem Einlass kontrolliert. © Sebastian Klemm

Wie ein Sprecher der Beamten am Abend mitteilte, wird sich die Polizei über Details zu den vorliegenden Erkenntnissen wegen "aktuell laufender Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes" nicht äußern. Dieser wird bei politisch motivierten Straftaten aktiv.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hätten Sicherheitsbehörden zuvor Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom erhalten. Auch eine Kirche in Wien sei mögliches Ziel gewesen, so die dpa.



Demnach könnte es bei der Gruppe möglicherweise einen Bezug zur Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) geben.

Wie die "Bild" berichtet, soll es am Samstag bereits erste Festnahmen durch Spezialeinheiten in Wien und in Deutschland gegeben haben.