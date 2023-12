Ermittlungsrichter schickt mutmaßliche Hamas-Mitglieder in U-Haft!

In Karlsruhe sind die mutmaßlichen Mitglieder der islamistischen Hamas in Untersuchungshaft gekommen.

Karlsruhe - Nach den Festnahmen mutmaßlicher Hamas-Mitglieder in Berlin und den Niederlanden sind drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mit.

Die Bundesanwaltschaft hatte am 14. Dezember in Berlin und in Rotterdam vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas festnehmen lassen. © Uli Deck/dpa Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft ihnen vor, nach Waffen gesucht zu haben, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden sollten. Am Donnerstag waren insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Hamas in Berlin und im niederländischen Rotterdam festgenommen worden. Die drei Verdächtigen aus Berlin - der Ägypter Mohamed B. sowie die im Libanon geborenen Abdelhamid Al A. und Ibrahim El-R. - waren am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe vorgeführt worden. Er setzte die Haftbefehle in Vollzug. Terror Terror-Anschlag auf Synagoge? 16-Jähriger wegen Chat-Nachrichten festgenommen Der vierte Mann, der Niederländer Nazih R., kommt erst später im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens nach Deutschland. Er wurde laut Staatsanwaltschaft Amsterdam dem Haftrichter vorgeführt und bleibt hinter Gittern, bis seine Auslieferung nach Deutschland verhandelt wird. Allen vier Beschuldigten wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen eng an Führungskräfte des militärischen Flügels der islamistischen Hamas angebunden gewesen sein.

Aktivitäten der Männer stehen wohl nicht im Zusammenhang mit Überfall der Hamas am 7. Oktober

Eine Person wird von Polizisten in Karlsruhe von einem Hubschrauber zu einem Auto geführt. © Uli Deck/dpa Die Aktivitäten der Männer stehen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober. Vielmehr soll der erste Hinweis auf die vier Männer bereits aus dem vergangenen Sommer stammen. Konkrete Anschlagsziele gab es - nach bisherigem Kenntnisstand der Behörden - nicht. Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Dabei seien sie von dem in Rotterdam festgenommenen Mann unterstützt worden. Die Sicherheitsbehörden hatten die Verdächtigen nach dpa-Informationen schon auf dem Radar, bevor der Hinweis auf ihre Suche nach Waffen aus dem Ausland kam. Terror Terroranschläge in Deutschland: So oft wurde das Schlimmste verhindert Nahezu zeitgleich - ebenfalls am Donnerstag - waren in Dänemark drei Terrorverdächtige festgenommen worden - zwei Männer und eine 19-jährige Frau. Zwei kamen nach einem Haftprüfungstermin in Gewahrsam, eine Person zunächst auf freien Fuß. Für vier weitere - noch nicht festgenommene - Personen wurde Untersuchungshaft in Abwesenheit angeordnet. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, einen Terrorangriff vorbereitet zu haben. Einzelheiten zu den vermuteten Terrorplänen wurden bisher nicht genannt.

Deutschland diente als Rückzugsort für Hamas-Mitglieder