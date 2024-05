Nach Terroralarm in Köln und Wien: Vier Verdächtige wieder frei

Wien - Fünf Monate nach Terrorwarnungen in Wien und Köln ist die Untersuchungshaft von vier Verdächtigen in Österreich aufgehoben worden.

Laut den Plänen sollte in der Silvesternacht ein Terroranschlag auf den Kölner Dom verübt werden. © Sascha Thelen/dpa

Die drei Männer und eine Frau wurden jedoch in Absprache mit der österreichischen Fremdenbehörde direkt in Abschiebehaft überstellt, wie eine Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag mitteilte.

Sie würden binnen weniger Tage abgeschoben, teilte das Innenministerium ohne genauere Angaben mit. Es bestehe kein unmittelbarer Tatverdacht mehr gegen die vier Personen, erklärte die Sprecherin.

Einer der vier, ein Tadschike, war an Heiligabend 2023 in Wesel am Niederrhein in Gewahrsam genommen und im Februar nach Österreich ausgeliefert worden.

Die Polizei hatte Hinweise auf ein mögliches Anschlagsszenario am Kölner Dom erhalten, die sich auf Silvester bezogen.

Zudem hatten Sicherheitsbehörden vor Weihnachten einen Hinweis auf einen möglichen geplanten Anschlag auf Wiener Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom bekommen.