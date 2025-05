Neonazi-Teenies festgenommen: Einige müssen mit ihren Eltern vor den Ermittlungsrichter

Berlin - Die Vorwürfe wiegen schwer, doch noch erschreckender scheint das junge Alter der Beschuldigten: Die Bundesanwaltschaft ist am frühen Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppe vorgegangen.

Die Polizei nahm fünf Verdächtige fest. © Uli Deck/dpa

Fünf Verdächtige lässt die oberste Strafverfolgungsbehörde festnehmen. Sie sind zwischen 14 und 18 Jahre alt.

Ein erster Jugendlicher ist bereits in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof eröffnete dem 14-Jährigen aus dem Raum Haiger in Mittelhessen einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte.

Die Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen den Meißner Devin K. (21), der bereits seit Februar wegen der Planung eines Anschlags auf eine Asylunterkunft in Senftenberg in U-Haft sitzt. Seine Zelle in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen (bei Leipzig) wurde untersucht.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden auch in Neubukow (Landkreis Rostock) ein 16-Jähriger und in Wismar ein 18-Jähriger festgenommen. Beide würden nach Karlsruhe gebracht, wo sie voraussichtlich am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden.

Aufgrund ihres Alters müssen einige von ihnen mit ihren Eltern vor dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe erscheinen.

Devin K. und die nun Festgenommenen gehörten zu einer spätestens Mitte April 2024 gegründeten rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung, die sich selbst "Letzte Verteidigungswelle (L.V.W)" nennt.