Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt geplant? 15-Jähriger in U-Haft

Hat die Polizei in NRW einen Terroranschlag vereitelt? Einem Bericht zufolge haben Ermittler zwei junge Islamisten festgenommen.

Von Nicole Reich

Köln – Ermittler haben zwei Terrorverdächtige in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg festgenommen.

Ermittler sollen in NRW zwei Terrorverdächtigen festgenommen haben. (Symbolbild) © David Young/dpa Nach Informationen des WDR sollen sich die beiden jungen Islamisten verabredet und über einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln ausgetauscht haben. Die dpa bestätigte die Festnahme und berief sich dabei auf Sicherheitskreise. Ein entsprechendes Video sei in einer Telegram-Gruppe von jungen Islamisten aufgetaucht und habe das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Alarmbereitschaft versetzt, heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Demnach soll ein Jugendlicher in dem Clip zum "Heiligen Krieg" gegen den Westen aufgerufen und einen Terroranschlag auf vermeintliche "Ungläubige" für Freitag (1. Dezember) angekündigt haben. Terror SEK verhindert Terroranschlag: Wollte ein Islamist mit Laster in Israel-Demo rasen? Der Verfassungsschutz hat den Telegram-Nutzer daraufhin identifiziert. Es handelt um einen 15-jährigen Deutsch-Afghanen aus Burscheid bei Leverkusen. Sein mutmaßlicher Komplize soll ein 16 Jahre alter Russe aus Wittstock in Brandenburg sein. Laut WDR soll das Duo überlegt haben, den islamistischen Anschlag mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster auszuführen.

Durchsuchungen in NRW und Brandenburg, Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein Weihnachtsmarkt in Köln soll eines der Ziele eines möglicherweise geplanten Terroranschlags gewesen sein. © Sascha Thelen/dpa Der 15-Jährige wurde am heutigen Mittwoch bereits einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen der Planung und Vorbereitung eines Terroranschlags gegen ihn erließ. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Nachmittag mit. Wie konkret die Anschlagpläne wirklich waren und ob sie tatsächlich vorbereitet wurden, blieb zunächst unklar. Möglich sei, dass sich der 15-Jährige nur wichtig machen wollte. Weil zuletzt jedoch ein bestimmtes Datum und ein öffentlicher Platz genannt wurden, griff die Polizei sicherheitshalber zu. Terror Nach Attentat: "Taten so, als wären wir Belgier" - Fans statteten Schweden mit Trikots aus Beide Jugendlichen sollen Sympathisanten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sein. Der 16-Jährige werde von den Sicherheitsbehörden in Brandenburg als "relevante Person" der islamistischen Szene eingestuft, heißt es in dem Tagesschau-Bericht. Er soll in der Vergangenheit durch die Verbreitung von dschihadistischer Propaganda aufgefallen sein.

Brandenburger Innenminister reagiert auf Festnahme wegen Terrorverdacht