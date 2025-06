Europol-Bericht offenbart Zunahme von islamistischem Terror

Alles in Kürze

Der Großteil der Terrorangriffe im Jahr 2024 wurden im Namen des "Jihad" durchgeführt. (Symbolbild) © Mohammed Talatene/dpa

2024 kam es über 20 EU-Mitgliedsstaaten verteilt zu insgesamt 58 Terrorangriffen, wie aus einem am Dienstag veröffentlichen Europol-Bericht (TE-SAT) hervorgeht.

Demnach hätten 19 Anschläge vereitelt werden können, fünf weitere schlugen fehl. 34 Terrorattacken konnten hingegen nicht mehr verhindert werden.

Mit 24 Fällen wird ein Großteil der Terrorangriffe dem islamistischen Spektrum zugeordnet, von denen sechs auch tatsächlich durchgeführt worden sind. Das sind zehn islamistische Anschläge mehr als noch 2023.



Im Namen des "Jihad" starben 2024 insgesamt fünf Menschen, 18 weitere wurden verletzt.

Allein in Deutschland kam es dabei zu sechs (durchgeführten, vereitelten, fehlgeschlagenen) Terrorangriffen und insgesamt 55 Festnahmen. In dem Bericht wird lediglich der IS-Anschlag auf das Stadtfest in Solingen explizit erwähnt. Dort wurden im August drei Menschen erstochen.

In der Statistik des Verfassungsschutzes wurde für 2024 außerdem der Messerangriff in Mannheim, wo ein Polizist sein Leben verlor, als islamistischer Anschlag verbucht. Die Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Todesopfern findet im Europol-Bericht dagegen keine Erwähnung.