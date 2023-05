Er warf einen Stuhl: Harte Strafe gegen Verschwörungs-Theoretiker nach Sturm aufs Kapitol

Washington (USA) - Er warf den ersten Stuhl: Ein Randalierer, der sich beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt hat, ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger von Donald Trump das Kapitol in Washington. Sie glaubten, dass die Wahl "gestohlen" wurde. (Archivbild) © John Minchillo/AP/dpa

Nach dem fehlgeschlagenen Sturm werden nun die ersten Gerichtsurteile gegen die gewaltbereiten Verschwörungstheoretiker in den USA verkündet.



Am gestrigen Freitag (Ortszeit) wurde Peter Schwartz zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der 49-Jährige ist laut der Staatsanwaltschaft maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Lage am und im Kapitol an dem verhängnisvollen Tag eskalieren konnte.

Der Schweißer hatte einen Klappstuhl auf die Polizisten geworfen, die daraufhin zurückgewichen waren. Bewaffnet mit chemischer Munition und Pfefferspray attackierte Schwartz zusammen mit zwei weiteren Beteiligten die Beamten vor Ort.

"Indem er diesen Stuhl warf, trug Schwartz direkt zum Fall der Polizeilinie bei, die es den Randalierern ermöglichte, nach vorne zu strömen und die gesamte Terrasse [des Kapitols] zu übernehmen", wurde in der Anklageschrift entsprechend erklärt.

Der Sturm auf das Kapitol blieb erfolglos, kostete jedoch das Leben von fünf Menschen. Trotz allem hinterfragte Schwartz seine Taten nicht und prahlte in den sozialen Medien.

Nachdem der Schweißer im vergangenen Jahr verhaftet worden war, inszenierte er sich sogar als ein Opfer von politischer Verfolgung. Für seinen "Kampf" sammelte er mehr als 70.000 US-Dollar (rund 62.440 Euro) an Spenden!