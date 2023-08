30.08.2023 10:44 Wahlen ungültig und Grenzen dicht: Militär reißt Macht an sich

Wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Gabun hat das Militär eigenen Angaben zufolge die Macht in dem zentralafrikanischen Küstenstaat an sich gerissen.

Libreville - Wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Gabun, die Präsident Ali Bongo Ondimba (64) im Amt bestätigte, hat das Militär eigenen Angaben zufolge die Macht in dem zentralafrikanischen Küstenstaat an sich gerissen. Soldaten verkünden ihre Machtübernahme im Fernsehen. © Uncredited/GABON 24/AP/dpa Die Wahlergebnisse seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren am heutigen Mittwochmorgen im Staatsfernsehen. Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen des Landes geschlossen, hieß es vonseiten der Gruppe, die sich als Ausschuss für Übergang und Wiederherstellung von Institutionen (CTRI) bezeichnete. Die CTRI habe beschlossen, dem "derzeitigen Regime ein Ende zu setzen", sagte einer der Offiziere. Wenige Stunden zuvor hatte die Wahlbehörde Bongo mit 64,27 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl erklärt. Bongos größter Herausforderer, Albert Ondo Ossa, erhielt demnach 30,77 Prozent der Stimmen. Internationale Politik Stimmen vertauscht: Mega-Wahlpanne sorgt für Kopfschütteln Es würde sich um die dritte Amtszeit Bongos handeln, dessen Familie seit mehr als 50 Jahren regiert. Ali Bongo hatte das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Die Bevölkerung Gabuns, etwa 2,3 Millionen Menschen, lebt trotz Öl-Reichtums großteils in Armut. Waren die Wahlen demokratisch? Die Wahl von Ali Bongo Ondimba (64) wurde vom Militär für nichtig erklärt. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa Die Abstimmung vom 26. August hatte für Kritik gesorgt. Während der Auszählung der Stimmen hatte die Regierung am Wochenende den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre von 19 bis 6 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten. Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt. Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Internationale Politik Niederländischer Premier Rutte verlässt Politik - Nächster Rechtsruck in Europa? Zuvor hatte in der Sahelzone auch in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen.

Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/GABON 24/AP/dpa, Isabel Infantes/PA Wire/dpa