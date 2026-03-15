Nächster Bundespräsident gesucht: Wen schickt die AfD ins Rennen?

Berlin - Die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel (47) denkt daran, zur nächsten Bundespräsidentenwahl einen "geeigneten Kandidaten" ins Rennen zu schicken. Was bedeutet das?

AfD-Chefin Alice Weidel (47) würde den Bundespräsidenten am liebsten direkt vom Volk wählen lassen. © Harald Tittel/dpa

Für den 30. Januar des kommenden Jahres ist die nächste Bundesversammlung angesetzt, um einen Nachfolger für den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) zu wählen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren kann.

Schon die Wahl durch die Bundesversammlung, die sich aus allen 630 Bundestagsabgeordneten sowie 630 von den Landtagen bestimmten Vertretern zusammensetzt, sei der AfD dabei ein Dorn im Auge.

"Die Alternative für Deutschland tritt grundsätzlich dafür ein, den Bundespräsidenten direkt durch das Volk wählen zu lassen. Da eine Mehrheit für eine entsprechende Grundgesetzänderung derzeit nicht absehbar ist, werden wir uns sicherlich wieder Gedanken über einen geeigneten Kandidaten machen, der das Land zusammenführen kann, statt es zu spalten", sagte Weidel gegenüber dem "Tagesspiegel" am Sonntag.

Ihre folgenden Aussagen lassen dabei vermuten, dass die AfD - wie schon bei der letzten Bundespräsidentenwahl 2022 - keinen Kandidaten aus ihren eigenen Reihen nominieren wird. Laut Weidel sei für dieses hohe Amt eine "über allen Parteien und Lagern stehende und in der gesamten Nation angesehene Respektsperson" notwendig.

Ein "versorgungsbedürftiger Parteipolitiker, der das höchste Staatsamt missbraucht, um weiterhin Parteipolitik zu betreiben", dagegen nicht.